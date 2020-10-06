У ВООЗ заявили про наростання втоми від коронавірусу у Європі

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали уряди протистояти наростаючій втомі населення Європи від пандемії і обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з нею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"На основі сукупних даних опитувань країн регіону ми можемо відзначити, що не дивно, що втома респондентів зростає. Наразі підраховано, що вона досягла більше 60% в деяких випадках", - йдеться в заяві директора Європейського відділення ВООЗ Ханса Клюге, який зазначає, що населення принесло "величезні жертви" за вісім місяців від перших випадків захворювання COVID-19.

"Ціна була неймовірною і вимотала нас усіх, де б ми не жили і чим би не займалися. За таких обставин легко і природно відчувати себе млявим і невмотивованим", - заявив він.

Щоб протистояти цій "втомі", за словами Клюге, влада повинна прислухатися до громадськості і створювати разом з нею відповіді, щоб продовжувати боротьбу з пандемією, рівень передачі якого залишається високим по всій Європі.

"Ми повинні задовольняти наші потреби новими та інноваційними способами. Давайте будемо творчими і сміливими, щоб досягти цього", - сказав Клюге.

Згідно з таблицею спостереження організації, в європейській зоні ВООЗ, що включає 53 країни, включаючи Росію, зареєстровано понад 6,2 мільйона офіційних випадків захворювання і майже 241 000 смертей, пов'язаних з вірусом.