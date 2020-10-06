В ВОЗ заявили о нарастании усталости от коронавируса в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии и ограничительных мер, введенных в связи с ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"На основе совокупных данных опросов стран региона мы можем отметить, что неудивительно, что усталость респондентов растет. Сейчас подсчитано, что она достигла более 60% в некоторых случаях", - говорится в заявлении директора Европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, который отмечает, что население принесло "огромные жертвы" за восемь месяцев от первых случаев заболевания COVID-19.

"Цена была невероятной и измотала нас всех, где бы мы ни жили и чем бы ни занимались. При таких обстоятельствах легко и естественно чувствовать себя вялым и немотивированным", - заявил он.

Чтобы противостоять этой "усталости", по словам Клюге, власть должна прислушиваться к общественности и создавать вместе с ней ответы, чтобы продолжать борьбу с пандемией, уровень передачи которого остается высоким по всей Европе.

"Мы должны удовлетворять наши потребности новыми и инновационными способами. Давайте будем творческими и смелыми, чтобы достичь этого", - сказал Клюге.

Согласно таблице наблюдения организации, в европейской зоне ВОЗ, включает 53 страны, включая Россию, зарегистрировано более 6,2 млн официальных случаев заболевания и почти 241 000 смертей, связанных с вирусом.