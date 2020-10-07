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Міністр оборони Польщі пішов на карантин через коронавірус у генерала

Середа, 7 жовтня 2020, 10:48

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак перебуває на карантині після контакту з генералом, у якого підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Після вчорашнього підтвердження коронавірусу у генерала Ярослава Громадзінського, з яким я контактував, я пішов на карантин і працюю з дому", - повідомив Блащак.

За словами міністра, в нього немає жодних симптомів хвороби.

Маріуш Блащак вчора був присутній на церемонії приведення до присяги нового уряду Матеуша Моравецького в саду президентського палацу у Варшаві. Спочатку вона повинна була відбутися в понеділок, проте в той же день вранці Пшемислав Чарнек, який повинен очолити об'єднані відомства освіти і науки, повідомив, що у нього позитивний результат тесту на наявність SARS-CoV-2.

У цій ситуації прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до президента Анджея Дуди про призначення іншого терміну для присяги.

Після дослідження контактів зараженого урядовця на карантин були направлені: віцепрем'єр Яцек Сасін, глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, глава уряду Даріуш Піонтковський і заступник міністра клімату Яцек Оздоба.

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