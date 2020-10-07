Министр обороны Польши пошел на карантин из-за коронавируса у генерала
Министр обороны Польши Мариуш Блащак находится на карантине после контакта с генералом, у которого подтвердили заражение коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"После вчерашнего подтверждения коронавируса у генерала Ярослава Громадзинського, с которым я контактировал, я пошел на карантин и работаю из дома", - сообщил Блащак.
По словам министра, у него нет никаких симптомов болезни.
Мариуш Блащак вчера присутствовал на церемонии приведения к присяге нового правительства Матеуша Моравецкий в саду президентского дворца в Варшаве. Сначала она должна была состояться в понедельник, однако в тот же день утром Пшемыслав Чарнек, который должен возглавить объединенные ведомства образования и науки, сообщил, что у него положительный результат теста на наличие SARS-CoV-2.
В этой ситуации премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджея Дуды о назначении другого срока для присяги.
После исследования контактов зараженного чиновника на карантин были направлены: вицепремьер Яцек Сасин, глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, глава правительства Дариуш Пионтковский и заместитель министра климата Яцек Оздоба.