Министр обороны Польши пошел на карантин из-за коронавируса у генерала

Министр обороны Польши Мариуш Блащак находится на карантине после контакта с генералом, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"После вчерашнего подтверждения коронавируса у генерала Ярослава Громадзинського, с которым я контактировал, я пошел на карантин и работаю из дома", - сообщил Блащак.

По словам министра, у него нет никаких симптомов болезни.

Мариуш Блащак вчера присутствовал на церемонии приведения к присяге нового правительства Матеуша Моравецкий в саду президентского дворца в Варшаве. Сначала она должна была состояться в понедельник, однако в тот же день утром Пшемыслав Чарнек, который должен возглавить объединенные ведомства образования и науки, сообщил, что у него положительный результат теста на наличие SARS-CoV-2.

В этой ситуации премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджея Дуды о назначении другого срока для присяги.

После исследования контактов зараженного чиновника на карантин были направлены: вицепремьер Яцек Сасин, глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, глава правительства Дариуш Пионтковский и заместитель министра климата Яцек Оздоба.