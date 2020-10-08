Угоду про ракетні катери Британія і Україна підписали на борту авіаносця

Меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, Велика Британія і Україна підписали на борту британського авіаносця.

Про це йдеться у статті "Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України".

Президент Володимир Зеленський 7 жовтня відвідав базу Королівських ВМС у місті Портсмут, а потім побував на борту авіаносця Prince of Wales – одного з двох найбільших у британському флоті.

У його присутності на борту підписали Меморандум про посилення співпраці між Україною та Британією у військовій і військово-технічній сферах.

Документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

За даними "Європейської правди", домовленість передбачає переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

Україна – не єдина держава, що оснащує ВМС британськими ракетними катерами такого типу. Греція використовує катери проєкту Super Vita, що так само були побудовані грецьким виробником за британською ліцензією.