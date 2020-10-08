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Соглашение о ракетных катерах Британия и Украина подписали на борту авианосца

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Соглашение о ракетных катерах Британия и Украина подписали на борту авианосца

Четверг, 8 октября 2020, 09:42

Меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ, Великобритания и Украина подписали на борту британского авианосца.

Об этом говорится в статье "Морская защита от РФ: почему договор о британских ракетных катерах так важен для Украины".

Президент Владимир Зеленский 7 октября посетил базу Королевских ВМС в городе Портсмут, а затем побывал на борту авианосца Prince of Wales - одного из двух крупнейших в британском флоте.

В его присутствии на борту подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.

Документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

По данным "Европейской правды", договоренность предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

Украина - не единственное государство, которое оснащает ВМС британскими ракетными катерами такого типа. Греция использует катера проекта Super Vita, что также были построены греческим производителем по британской лицензии.

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