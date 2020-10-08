В Литві допустили можливість повторного жорсткого карантину по всій країні

Прем’єр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що якщо кількість хворих коронавірусом буде рости, є ймовірність, що країну знову "закриють" – введуть жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Якщо ми побачимо, що ситуація змінюється в рамках тих же пропорцій, не стабілізується і виходить за межі вогнищ зараження, значить, будуть прийняті інші рішення", – сказав прем'єр Литви.

"Вірус нікуди не зник, нам потрібно пристосуватися, але робити все, щоб економіка збереглася, адже якщо країну доведеться закрити, то це може бути крихкий крок у бік краху", – зауважив він.

За словами Скверняліса, в країні є обставини, що демонструють необхідність жорсткого карантину.

"Я чесно кажу - такий шанс є. Якщо це зростання, що подвоює кількість випадків кожні два тижні, прискориться, і у нас буде 600-800 випадків, то повернутися назад, якщо повністю закритися, ввівши карантин, можна буде протягом 8 тижнів. І які будуть наслідки для нашого психологічного здоров'я, фізичного здоров'я, економіки", - сказав прем'єр.

За його словами, поведінка людей зумовить подальший розвиток ситуації.

Скверняліс підкреслив, що громадяни повинні берегти себе і робити все, "щоб ми могли управляти ситуацією".

Протягом останньої доби в Литві виявили 142 нових випадки коронавірусу, одна людина померла. Всього від початку епідемії заразилися 5 625 осіб, понад 2600 вже вилікувалися.