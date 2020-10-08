В Литве допустили возможность повторного строгого карантина по всей стране

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что если количество больных коронавирусом будет расти, есть вероятность, что страну снова "закроют" - введут жесткий карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Если мы увидим, что ситуация меняется в рамках тех же пропорций, не стабилизируется и выходит за пределы очагов заражения, значит, будут приняты другие решения", - сказал премьер Литвы.

"Вирус никуда не исчез, нам нужно приспособиться, но делать все, чтобы экономика сохранилась, ведь если страну придется закрыть, то это может быть шаг в сторону краха", - отметил он.

По словам Сквернялиса, в стране есть обстоятельства, которые демонстрируют необходимость жесткого карантина.

"Я честно говорю - такой шанс есть. Если этот рост, что удваивает количество случаев каждые две недели, ускорится, и у нас будет 600-800 случаев, то вернуться назад, если полностью закрыться, введя карантин, можно будет в течение 8 недель. И какие будут последствия для нашего психологического здоровья, физического здоровья, экономики?" - сказал премьер.

По его словам, поведение людей приведет к дальнейшему развитию ситуации.

Сквернялис подчеркнул, что граждане должны беречь себя и делать все, "чтобы мы могли управлять ситуацией".

За последние сутки в Литве обнаружили 142 новых случая коронавируса, один человек умер. Всего с начала эпидемии заразились 5625 человек, более 2600 уже вылечились.