Німеччину звинуватили в порушенні санкцій ЄС через експорт урану в РФ - ЗМІ

Два німецькі депутати закликають Європейську комісію відкрити справу проти власної країни за експорт збідненого урану в Росію, що, ймовірно, суперечить законодавству ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання EURACTIV.

Прессекретар "зелених" з ядерної політики Сільвія Коттінг-Вул і заступник лідера парламентської групи цієї партії Олівер Крішнер направили листа єврокомісару з економічних питань Валдісу Домбровскісу і главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю. У листі йдеться, що Німеччина порушує постанову ЄС про санкції проти Росії, введену після анексії Криму.

Звинувачення пов'язане з експортом збідненого урану з компанії URENCO в Гронау, Вестфалія, в Росію.

Вивезення ядерних відходів за кордон заборонено німецьким законодавством, але відповідальне Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA) класифікує цей матеріал як перероблюваний матеріал, який може бути використаний повторно.

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Однак, згідно з юридичним висновком, підготовленим на замовлення Партії зелених, саме це і становить проблему: збіднений уран може бути перероблений в снаряди, які мають особливу проникаючу силу через їх високу щільність.

Продаж Росії відходів, придатних для використання у військових цілях, є, таким чином, "несумісним з законодавством ЄС", йдеться у висновку експерта з європейського права Бернхарда Вегенера з Університету Ерлангена / Нюрнберга.

ЄС у своєму рішенні від 2014 року заборонив продаж Росії так званих товарів подвійного призначення - товарів, які не були в основному вироблені для військових цілей, але які можуть бути використані для таких цілей.

Листу депутатів передували інтенсивні дослідження, оскільки політики намагалися отримати уявлення про роботу BAFA з експорту урану.

Агентство прийшло до висновку, що ця речовина знайде "виключно цивільне кінцеве застосування" в Росії, згідно з відповіддю міністерства економіки в 2019 році.

Однак, за словами Вегенера, німецька влада не має можливості перевірити місцезнаходження або використання урану.

Вантажі з Німеччини прямували в російське місто Новоуральськ, один з так званих "закритих міст". Колись це було місце виробництва радянської ядерної зброї, і в місті досі діють особливі правила секретності.