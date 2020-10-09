Німеччину звинуватили в порушенні санкцій ЄС через експорт урану в РФ - ЗМІ
Два німецькі депутати закликають Європейську комісію відкрити справу проти власної країни за експорт збідненого урану в Росію, що, ймовірно, суперечить законодавству ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання EURACTIV.
Прессекретар "зелених" з ядерної політики Сільвія Коттінг-Вул і заступник лідера парламентської групи цієї партії Олівер Крішнер направили листа єврокомісару з економічних питань Валдісу Домбровскісу і главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю. У листі йдеться, що Німеччина порушує постанову ЄС про санкції проти Росії, введену після анексії Криму.
Звинувачення пов'язане з експортом збідненого урану з компанії URENCO в Гронау, Вестфалія, в Росію.
Вивезення ядерних відходів за кордон заборонено німецьким законодавством, але відповідальне Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA) класифікує цей матеріал як перероблюваний матеріал, який може бути використаний повторно.
Однак, згідно з юридичним висновком, підготовленим на замовлення Партії зелених, саме це і становить проблему: збіднений уран може бути перероблений в снаряди, які мають особливу проникаючу силу через їх високу щільність.
Продаж Росії відходів, придатних для використання у військових цілях, є, таким чином, "несумісним з законодавством ЄС", йдеться у висновку експерта з європейського права Бернхарда Вегенера з Університету Ерлангена / Нюрнберга.
ЄС у своєму рішенні від 2014 року заборонив продаж Росії так званих товарів подвійного призначення - товарів, які не були в основному вироблені для військових цілей, але які можуть бути використані для таких цілей.
Листу депутатів передували інтенсивні дослідження, оскільки політики намагалися отримати уявлення про роботу BAFA з експорту урану.
Агентство прийшло до висновку, що ця речовина знайде "виключно цивільне кінцеве застосування" в Росії, згідно з відповіддю міністерства економіки в 2019 році.
Однак, за словами Вегенера, німецька влада не має можливості перевірити місцезнаходження або використання урану.
Вантажі з Німеччини прямували в російське місто Новоуральськ, один з так званих "закритих міст". Колись це було місце виробництва радянської ядерної зброї, і в місті досі діють особливі правила секретності.