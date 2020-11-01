Австрія на місяць запроваджує жорсткий карантин

Австрія запроваджує жорсткий карантин для стримання епідемії коронавірусу, що почне діяти з опівночі вівторка, 3 листопада і триватиме до 30 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Канцлер Себастьян Курц визнав, що заходи є "драматичним втручанням" у життя людей і пояснив цю необхідність тим, що за останній тиждень в країні відбувалося "блискавичне" зростання кількості нових хворих.

З вівторка на всій території країни запроваджується комендантська година з 8 вечора до 6 ранку, але з винятками.

"Люди зможуть їхати на роботу, виходити для догляду за близькими чи розім’яти ноги, але відвідувати інших людей у ці години - заборонено", - зазначив канцлер Себастьян Курц.

За його словами, саме зустрічі вдома у родичів та друзів стали головною причиною стрімкого зростання кількості заражень.

Проведення будь-яких спортивних чи культурних заходів буде заборонено.

Ресторани й кафе зможуть продавати їжу тільки "з собою". Готелям буде дозволено приймати виключно людей, які їдуть у відрядження.

Магазини, на відміну від весняного локдауну, зможуть продовжити роботу, проте усі різдвяні ярмарки вже скасовуються.

Дитсадки, молодша й середня школа продовжать навчання у класах, але старша школа та університети повинні перейти на дистанційне навчання.

Компаніям радять максимально перевести людей на дистанційну роботу.

30-31 жовтня приріст заражень коронавірусом в Австрії перевищував 5 тисяч - 5627 та 5439 випадків відповідно. Населення країни - близько 8,8 млн.