У Женеві продали з аукціону рідкісний рожевий діамант за рекордні $26,6 млн

У Женеві на аукціоні Sotheby's продали рожевий діамант "Привид Троянди" за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу $26,63 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві організаторів аукціону.

"Привид Троянди" - найбільший рожевий діамант, коли-небудь проданий з аукціону. Його вага - 14,83 карата. Ціна, яку заплатили за лот, також є світовим рекордом за такий лот.

Це був один з трьох каменів в колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА, названих на честь відомих російських балетів.

Діамант був вирізаний з необробленого алмаза, знайденого в Росії у 2017 році.

Покупець каменю побажав залишитися невідомим, він брав участь в аукціоні телефоном.