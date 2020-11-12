У Женеві продали з аукціону рідкісний рожевий діамант за рекордні $26,6 млн
Четвер, 12 листопада 2020, 13:14
У Женеві на аукціоні Sotheby's продали рожевий діамант "Привид Троянди" за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу $26,63 млн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві організаторів аукціону.
"Привид Троянди" - найбільший рожевий діамант, коли-небудь проданий з аукціону. Його вага - 14,83 карата. Ціна, яку заплатили за лот, також є світовим рекордом за такий лот.
Це був один з трьох каменів в колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА, названих на честь відомих російських балетів.
Діамант був вирізаний з необробленого алмаза, знайденого в Росії у 2017 році.
Покупець каменю побажав залишитися невідомим, він брав участь в аукціоні телефоном.
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