В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
Четверг, 12 ноября 2020, 13:14
В Женеве на аукционе Sotheby's продали розовый бриллиант "Призрак Розы" за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организаторов аукциона.
"Призрак Розы" - крупнейший розовый бриллиант, когда-либо проданный с аукциона. Его вес - 14,83 карата. Цена, которую заплатили за лот, также является мировым рекордом за такой лот.
Это был один из трех камней в коллекции российской горнодобывающей компании АЛРОСА, названных в честь известных российских балетов.
Бриллиант был вырезан из необработанного алмаза, найденного в России в 2017 году.
Покупатель камня пожелал остаться неизвестным, он участвовал в аукционе по телефону.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua