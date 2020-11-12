В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн

В Женеве на аукционе Sotheby's продали розовый бриллиант "Призрак Розы" за рекордные для драгоценного камня такого типа $26,63 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организаторов аукциона.

"Призрак Розы" - крупнейший розовый бриллиант, когда-либо проданный с аукциона. Его вес - 14,83 карата. Цена, которую заплатили за лот, также является мировым рекордом за такой лот.

Это был один из трех камней в коллекции российской горнодобывающей компании АЛРОСА, названных в честь известных российских балетов.

Бриллиант был вырезан из необработанного алмаза, найденного в России в 2017 году.

Покупатель камня пожелал остаться неизвестным, он участвовал в аукционе по телефону.