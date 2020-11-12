Литва вважає, що Латвія порушила домовленості, почавши торгівлю електроенергією з РФ

Уряд Литви звернувся до Латвії з приводу рішення почати торгівлю електроенергією з Росією, оскільки Литва вважає це порушенням тристоронньої угоди.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ми вже і в усній формі інформували, і, звичайно, інформуємо в письмовій, оскільки в ситуації, коли не підтверджена нова методика, відповідно діє методика 2018 року, в ній якраз не передбачені можливості торгівлі електроенергією з Росією, що латиші начебто і почали робити. Це об'єктивні факти, їх слід фіксувати", - сказав Лінкявічюс.

Латвія почала торгівлю з Росією через кілька днів після того, як Литва припинила торгівлю електроенергією з Білоруссю відразу після запуску Білоруської АЕС в Островці 3 листопада, хоча лінії електропередачі, що з'єднують дві країни, як і раніше передають фізичні потоки електроенергії.

Латвія стверджує, що, після припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю з боку Литви, починає ґрунтуватися на новій тристоронній методиці Латвії, Литви та Естонії про торгівлю з третіми країнами.

У Литві ця методика викликала великі дискусії - її схвалило міністерство енергетики, але не затвердила Державна рада з регулювання енергетики, її критикують і консерватори, які виграли вибори до Сейму. Методика дозволяє імпортувати певну кількість електроенергії з Росії, однак у цій електроенергії повинна бути гарантія походження, яка доводить, що вона вироблена не білоруськими виробниками.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас стверджує, що нова методика торгівлі балтійських країн з Росією електроенергією перегородить доступ на ринок балтійських країн комерційному потоку електроенергії з Білорусі. Він вважає, що з боку Литви було наївним сподіватися на методику, яка б не тільки не впускала білоруську електроенергію, але і не дозволяла Латвії та Естонії впускати російську.

Лінкявічюс зазначив, що переговори з Латвією щодо інструментів бойкоту електроенергії з Білоруської АЕС тривають. "Ми постійно обговорюємо з латишами, там, в чомусь не згодні, в чомусь згодні, це нормальний переговорний процес, я думаю, що він і буде продовжуватися", - сказав міністр.

Раніше комітет з європейських справ Сейму Литви закликав уряд підвищити тиск на Латвію в питанні торгівлі електроенергією з Росією. Депутати підозрюють, що таким чином на литовський ринок може надходити електроенергія, вироблена на Білоруській АЕС в Островці.