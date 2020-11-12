Литва считает, что Латвия нарушила договоренности, начав торговлю электроэнергией с РФ

Правительство Литвы обратилось к Латвии по поводу решения начать торговлю электроэнергией с Россией, поскольку Литва считает это нарушением трехстороннего соглашения.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мы уже и в устной форме информировали, и, конечно, информируем в письменной, так как в ситуации, когда не подтверждена новая методика, согласно действующей методике 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать. Это объективные факты, их следует фиксировать", - сказал Линкявичюс.

Латвия начала торговлю с Россией через несколько дней после того, как Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью сразу после запуска Белорусской АЭС в Островце 3 ноября, хотя линии электропередачи, соединяющие две страны, по-прежнему передают физические потоки электроэнергии.

Латвия утверждает, что после прекращения торговли электроэнергией с Беларусью со стороны Литвы начинает основываться на новой трехсторонней методике Латвии, Литвы и Эстонии о торговле с третьими странами.

В Литве эта методика вызвала большие дискуссии - ее одобрило министерство энергетики, но не утвердил Государственный совет по регулированию энергетики, ее критикуют и консерваторы, выигравшие выборы в Сейм. Методика позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из России, однако у этой электроэнергии должна быть гарантия происхождения, которая доказывает, что она произведена не белорусскими производителями.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что новая методика торговли балтийских стран с Россией электроэнергией закроет доступ на рынок балтийских стран коммерческому потоку электроэнергии из Беларуси. Он считает, что со стороны Литвы было наивным надеяться на методику, которая не только не впускала белорусскую электроэнергию, но и не позволяла Латвии и Эстонии впускать российскую.

Линкявичюс отметил, что переговоры с Латвией по инструментам бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС продолжаются. "Мы постоянно обсуждаем с латышами, в чем-то согласны, в чем-то не согласны, это нормальный переговорный процесс, я думаю, что он и будет продолжаться", - сказал министр.

Ранее комитет по европейским делам Сейма Литвы призвал правительство повысить давление на Латвию в вопросе торговли электроэнергией с Россией. Депутаты подозревают, что таким образом на литовский рынок может поступать электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС в Островце.