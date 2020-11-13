Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Лукашенка, але, за її словами, протести можуть набути іншої форми.

Про це вона сказала у розмові з польським агентством PAP, повідомляє "Європейська правда".

"Боротьба продовжиться" - сказала опозиціонерка, яка вже три місяці перебуває у Литві.

На її думку, боротьба може набути іншої форми.

"Гадаю, що люди вирішать перейти на скоріше партизанську форму, оскільки влада не знає меж у застосуванні сили" - заявила Тихановська.

Після того, як минулої неділі (8 листопада) в Білорусі було затримано більше 1 тис. протестувальників розробляється "стратегія і тактика подальших дій".

Тихановська оцінила, що загальнонаціональний страйк, який вона оголосила кілька тижнів тому, коли Лукашенко не виконав умови народного ультиматуму про припинення насильства і звільнення політв'язнів, виконав своє завдання.

"Потрібен був стимул, тому що люди вже втомилися. Люди добре відреагували. Завжди можна бажати більшого, але ми вдячні всім тим, хто наважився продемонструвати своє громадянське ставлення" - сказала вона.

За оцінкою Тихановської, "очевидно, що режим близький до паралічу".

"Влада не виконує своїх основних функцій, а тільки бореться з протестувальниками" - сказала вона, зазначивши, що у чимало людей у силових структурах переходить "на світлу сторону", але для цих процесів потрібен час.

Нагадаємо, в Мінську в четвер тисячі білорусів впродовж годин з’їжджалися до "Площі змін", щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка, якого днем раніше викрали та побили, завдавши смертельних травм.