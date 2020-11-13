У Мінську тисячі людей вийшли через смерть побитого за біло-червоні стрічки білоруса

В Мінську в четвер тисячі білорусів впродовж годин з’їжджалися до "Площі змін", щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка, якого днем раніше викрали та побили, завдавши смертельних травм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", Tut.by.

Повідомлення про смерть 31-річного Бондаренка надійшло з лікарні у четвер ввечері. Понад п'ять годин люди їхали з усього міста до площі, де хлопця викрали.

Бондаренко 11 листопад вийшов на подвір'я подивитися, як невідомі в масках знімають з паркану біло-червоно-білі стрічки на вулиці Червякова. Після словесного конфлікту з місцевими жителями невідомі почали нападати на жителів і бити їх.

Приблизно о 22:16 кілька людей відвезли на автобусах, які були схожі на ті, що використовують силовики. За непідтвердженою інформацією, Бондаренко перебував в Центральному РВВС Мінська близько півтори години.

О 0:05 Роман Бондаренко надійшов до реанімації з важким набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субудуральними гематомами, інсультами, сльозами.

За словами лікарів, він був доставлений в операційну в комі. Операція тривала кілька годин. Роман був в критичному стані.

У ГУВС Мінміськвиконкому стверджують, що міліція з'явилася на місці події і Роман був знайдений без свідомості. Йому була викликана швидка допомога. Однак машини медиків місцеві жителі не бачили.