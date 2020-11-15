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В Молдові порахували майже усі голоси, Санду впевнено перемагає

Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи

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Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи

Неділя, 15 листопада 2020, 21:22

Чинний президент Молдови Ігор Додон заявив, що за  даними його штабу він йде до впевненої перемоги.

Про це повідомляє з Кишинева кореспондент "Європейської правди".

Ігор Додон стверджує, що є лідером виборів, якщо не враховувати голоси виборців, що не проживають на контрольованій урядом території країни.

"За нашими розрахунками, ми ведемо всередині  країни, без урахування Придністров’я та діаспори" - заявив він.  Додон одночасно дав зрозуміти, що не вважає чесними результати голосування за кордоном і розглядає можливість їх оскарження. "Були численні порушення, в основному пов’язані з підвозом", - заявив він.

Варто зауважити, що опитування на виході з виборчих дільниць Afterpoll дає протилежний прогноз і свідчить про перемогу Санду з перевагою у 10%. Треба зауважити, що у Молдові опитування нерідко дають помилку, однак вони не враховують також голосування за кордоном, яке у першому турі давало суттєву перевагу Майї Санду. З урахуванням його результатів перевага Санду мала бути ще більшою.

Як повідомлялося, напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці

Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона

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