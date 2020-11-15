Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, вопреки экзит-полам

Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что по данным его штаба он идет к уверенной победе.

Об этом сообщает из Кишинева корреспондент "Европейской правды".

Игорь Додон утверждает, что является лидером выборов, если не учитывать голоса избирателей, не проживающих на контролируемой правительством территории страны.

"По нашим расчетам, мы ведем внутри страны, без учета Приднестровья и диаспоры", - заявил он. Додон одновременно дал понять, что не считает честными результаты голосования за рубежом и рассматривает возможность их обжалования. "Были многочисленные нарушения, в основном связанные с подвозом", - заявил он.

Стоит заметить, что опросы на выходе с избирательных участков Afterpoll дает противоположный прогноз и свидетельствует о победе Санду с преимуществом в 10%. Надо заметить, что в Молдове опросы нередко дают ошибку, однако они не учитывают также голосования за рубежом, которое в первом туре давало существенное преимущество Майи Санду. С учетом его результатов преимущество Санду должна быть еще больше.

Как сообщалось, накануне выборов Додон заявил, что готовится защищать свою победу на улице.

О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.