Більшість поляків схвалюють вето Варшави на бюджет ЄС 

Більшість громадян Польщі підтримують вето своєї країни на спільний бюджет ЄС, якщо виплати прив'язані до верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM.

Більшість респондентів, 57%, заявили, що схвалюють вето Польщі щодо бюджету ЄС. Протилежну думку висловили менше ніж 20% опитаних.

Читайте також Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

Нагадаємо, до проєкту бюджету ЄС було введено положення, яке дозволяє блокувати виплати в разі порушення країною принципів верховенства права. Чи порушує країна ці правила, будуть вирішувати інші країни більшістю голосів.

Своєю чергою, 46% опитаних хотіли б відхилити положення, яке вводить такий механізм. Ідею його вступу в силу підтримують 37%.

Угорщина і Польща офіційно заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро в понеділок, 16 листопада.

Посли урядів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі повинні були схвалити компроміс, досягнутий з Європейським парламентом щодо пакета в 1,8 трлн євро, але не змогли цього зробити через вето Варшави і Будапешта.

Уряди двох країн виступають проти встановлення залежності між доступом до грошей ЄС і дотриманням верховенства права, оскільки вони знаходяться під офіційним процесом ЄС, що розслідує порушення ними принципів незалежності судів, засобів масової інформації та неурядових організацій.