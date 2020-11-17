Большинство поляков одобряют вето Варшавы на бюджет ЕС

Большинство граждан Польши поддерживают вето своей страны на общий бюджет ЕС, если выплаты привязаны к верховенству права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM.

Большинство респондентов, 57% заявили, что одобряют вето Польши на бюджет ЕС. Противоположное мнение высказали менее 20% опрошенных.

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Напомним, в проект бюджета Евросоюза было введено положение, которое позволяет блокировать выплаты в случае нарушения страной принципов верховенства права. Нарушает ли страна эти правила, будут решать другие государства ЕС большинством голосов.

В свою очередь, 46% опрошенных хотели бы отклонить положение, вводящее такой механизм. Идею его вступления в силу поддерживают 37%.

Венгрия и Польша официально заблокировали бюджет ЕС и план спасения экономики на 1,8 трлн евро в понедельник, 16 ноября.

Послы правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе должны были одобрить компромисс, достигнутый с Европейским парламентом по пакету в 1,8 трлн евро, но не смогли этого сделать из-за вето Варшавы и Будапешта.

Правительства двух стран выступают против установления зависимости между доступом к деньгам Евросоюза и соблюдением верховенства права, поскольку они находятся под официальным процессом ЕС, расследующим нарушение принципов независимости судов, средств массовой информации и неправительственных организаций.