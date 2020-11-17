Водомети і сльозогінний газ: в Афінах розігнали мітинг через заборону на масові зібрання

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників в Афінах, які порушили заборону на мітинги і проводять щорічні марші в річницю студентського повстання 1973 року, яке допомогло повалити тодішню військову хунту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Уряд ввів заборону на марші і мітинги у вівторок і середу, побоюючись, що вони перетворяться на масові заходи в розпал пандемії коронавірусу.

Фото protothema.gr

Кілька груп і партій, в основному лівих, порушили заборону і провели марші, хоча більшість зібрань пройшли без інцидентів, а учасники трималися на відстані і в масках.

Ліва опозиція СІРІЗА, яка виступала проти урядової заборони, провела церемонію покладання вінків в історичному кампусі Афінського політехнічного інституту.

Фото protothema.gr

Однак близько 200 членів Комуністичної партії Греції намагалися дістатися до американського посольства під час маршу, але поліція їм завадила. Невеликий мітинг також був проведений лівою партією MeRa25.

Близько 5000 поліцейських - за підтримки з повітря з гелікоптерів і безпілотників - були розміщені в Афінах для запобігання мітингам і маршам 17 листопада.

Семеро людей затримані за підозрою в плануванні організації забороненого заходи або участі в ньому.

Нагадаємо, Греція на два тижні закрила дитсадки і перевела школи на дистанційне навчання у зв’язку з епідемією коронавірусу.