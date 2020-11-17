Водометы и слезоточивый газ: в Афинах разогнали митинг за запрет на массовые собрания

Греческая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в Афинах, нарушивших запрет на митинги и проводящих ежегодные марши в годовщину студенческого восстания 1973 года, которое помогло свергнуть тогдашнюю военную хунту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Правительство ввело запрет на марши и митинги во вторник и среду, опасаясь, что они превратятся в массовые мероприятия в разгар пандемии коронавируса.

Фото protothema.gr

Несколько групп и партий, в основном левых, нарушили запрет и провели марши, хотя большинство собраний прошли без инцидентов, а участники держались на расстоянии и в масках.

Левая оппозиция СИРИЗА, которая выступала против правительственного запрета, провела церемонию возложения венков в историческом кампусе Афинского политехнического института.

Фото protothema.gr

Однако около 200 членов Коммунистической партии Греции пытались добраться до американского посольства во время марша, но полиция им помешала. Небольшой митинг также был проведен левой партией MeRa25.

Около 5000 полицейских - при поддержке с воздуха с вертолетов и беспилотников - были размещены в Афинах для предотвращения митингов и маршей 17 ноября.

Семь человек задержаны по подозрению в планировании организации запрещенного мероприятия или участии в нем.

Напомним, Греция на две недели закрыла детсады и перевела школы на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса.