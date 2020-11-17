У Британії пограбували вантажівку з продукцією Apple на 5,5 млн євро

У Британії триває операція з пошуку грабіжників, які обчистили на трасі вантажівку з продукцією компанії Apple вартістю 5 млн фунтів стерлінгів (понад 5,5 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Пограбування сталося в англійському графстві Нортгемптоншир ще 10 листопада. Зловмисники зупинили вантажівку на трасі, вивели водія і його пасажира-охоронця, лишивши їх зв’язаними на обочині.

Під час пограбування були вкрадені 48 палет з продукцією Apple. При цьому зловмисники впоралися за 15 хвилин.

Після цього вони відвезли вантажівку в сусідній населений пункт, де відокремили кузов з товарами, прикріпивши його до власного транспортного засобу і втекли.

Поліція випадково знайшла вантажівку грабіжників у сусідньому графстві і вважає, що вкрадене перенесли у третій транспортний засіб.

Слід зазначити, що пограбування сталося протягом тижня коли Apple представила свою останню модель iPhone.