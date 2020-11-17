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В Британии ограбили грузовик с продукцией Apple на 5,5 млн евро

Вторник, 17 ноября 2020, 16:00

В Великобритании продолжается операция по поиску грабителей, обчистивших на трассе грузовик с продукцией компании Apple стоимостью 5 млн фунтов стерлингов (более 5,5 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Ограбление произошло в английском графстве Нортгемптоншир еще 10 ноября. Злоумышленники остановили грузовик на трассе, вывели водителя и охранника, оставив их связанными на обочине.

Во время ограбления были украдены 48 паллет с продукцией Apple. При этом злоумышленники справились за 15 минут.

Они отвезли грузовик в соседний населенный пункт, где отделили кузов с товарами, прикрепив его к собственному транспортному средству, и скрылись.

Полиция случайно нашла грузовик грабителей в соседнем графстве и считает, что украденное перенесли в третье транспортное средство.

Следует отметить, что ограбление произошло в течение недели, когда Apple представила свою последнюю модель iPhone.

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