Трамп звільнив топ-посадовця з кібербезпеки, який заперечив фальсифікації на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, що входить до міністерства втутрішніх справ, після того як відомство у своєму пресрелізі категорично відкинуло твердження про фальсифікації виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє протрампівський Fox News.

До повноважень Агентства, серед іншого, входив захист президентських виборів від хакерських атак.

Пишучи про звільнення Кребса, Трамп пригадав спільну заяву цього відомства та інших які назвали вибори 3 листопада "найбезпечнішими в історії США".

У пресрелізі, виданому 12 листопада Агентством та низкою інших безпекових комітетів зазначалося, що "немає доказів того, що будь-яка з систем голосуваня видаляла чи втрачала голоси, змінювала голоси чи була скомпроментована у будь-який інший спосіб".

"Хоча лунає багато необгрунтованих тверджень і дезінформації про те, як відбулися наші вибори - запевняємо вас, що ми абсолютно впевнені у тому, що вони були безпечними й чесними, і закликаємо вас також бути певними у цьому", - йшлося у релізі.

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

"Остання заява Кріса Кребса про безпечність виборів 2020 року була дуже неточно, тому що насправді були великі проблеми і фальсифікації, включно з голосуванням померлих виборців, з тим, що спостерігачів не допускали на місця, зі збоями машин для підрахунку голосів, що змінювали голоси, віддані за Трампа, на користь Байдена, голосування з запізненням і багато іншого… Тому Кріс Кребс звільнений з посади директора Агентства", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Twitter знову додав до посту Дональда Трампа позначку про те, що твердження про фальсифікацію виборів є спірними.

Кріс Кребс невдовзі відреагував на своє звільнення словами "Для мене честь робити свою роботу. Ми зробили все правильно".

Honored to serve. We did it right. Defend Today, Secure Tomrorow. #Protect2020 — Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 18, 2020

Днями Кріс Кребс неодноразово відкидав твердження Трампа і його прихильників, які ставили під питання безпечність виборів і відповідність вимогам усіх процедур голосування. Зокрема, Агентство вело й блог "контролю за пілітками" - фактчекінгову сторінку, де публікувалися спростування тверджень про фальсифікації.

За інформацією агентства Reuters, днями Кребс казав колегам, що очікує звільнення.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про нібито фальсифікації на виборах, насамперед через голосування поштою - втім, не навівши переконливих доказів своїх слів.

Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

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