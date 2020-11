Трамп звільнив топ-посадовця з кібербезпеки, який заперечив фальсифікації на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп звільнив директора Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, що входить до міністерства втутрішніх справ, після того як відомство у своєму пресрелізі категорично відкинуло твердження про фальсифікації виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє протрампівський Fox News.

До повноважень Агентства, серед іншого, входив захист президентських виборів від хакерських атак.

Пишучи про звільнення Кребса, Трамп пригадав спільну заяву цього відомства та інших які назвали вибори 3 листопада "найбезпечнішими в історії США".

У пресрелізі, виданому 12 листопада Агентством та низкою інших безпекових комітетів зазначалося, що "немає доказів того, що будь-яка з систем голосуваня видаляла чи втрачала голоси, змінювала голоси чи була скомпроментована у будь-який інший спосіб".

"Хоча лунає багато необгрунтованих тверджень і дезінформації про те, як відбулися наші вибори - запевняємо вас, що ми абсолютно впевнені у тому, що вони були безпечними й чесними, і закликаємо вас також бути певними у цьому", - йшлося у релізі.

