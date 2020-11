Трамп уволил топ-чиновника по кибербезопасности, который отрицал фальсификации 

Действующий президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса из структуры министерства внутренних дел, после того как ведомство в своем заявлении категорически отвергло утверждения о фальсификации выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает протрамповский Fox News.

В полномочиям Агентства, среди прочего, входит защита президентских выборов от хакерских атак.

В посте-сообщении об увольнении Кребса, Трамп припомнил совместное заявление этого ведомства и других, назвавшее выборы 3 ноября "самыми безопасными в истории США".

В пресс-релизе, выданном 12 ноября, Агентство и ряд других комитетов отметити, что "нет доказательств того, что любая из систем голосования удаляла или утеривала голоса, меняла голоса на другие или была скомпроментована любым иным способом".

"Хотя звучит много необоснованных утверждений и дезинформации о том, как прошли наши выборы - уверяем вас, что мы абсолютно уверены в том, что они были безопасными и честными, и призываем вас также быть увереными в этом", - говорилось в релизе.

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.