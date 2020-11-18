У Польщі висунули звинувачення підозрюваним у шпигунстві на користь Китаю

Окружний суд Варшави розгляне справу двох громадян Польщі і Китаю, проти яких висунуті офіційні звинувачення в участі в розвідувальній діяльності Китайської Народної Республіки проти Республіки Польща.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський портал WNP.

Підозрювані – це колишній працівник польських спецслужб і громадянин Китаю, який працював у китайській телекомунікаційній компанії. Обидва вели шпигунську діяльність на шкоду інтересам Польщі.

Попереднє провадження у даній справі було порушено на підставі повідомлення керівника Агентства внутрішньої безпеки про законну підозру у вчиненні злочину шпигунства.

Стосовно підозрюваного поляка були застосовані запобіжні заходи у вигляді застави майна, заборони на виїзд з країни і поліцейського нагляду. Другий обвинувачений тимчасово заарештований.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 15 років.