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В Польше предъявлены обвинения подозреваемым в шпионаже в пользу Китая

Среда, 18 ноября 2020, 15:36

Окружной суд Варшавы рассмотрит дело двух граждан Польши и Китая, против которых выдвинуты официальные обвинения в участии в разведывательной деятельности КНР против Республики Польша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский портал WNP.

Подозреваемые - это бывший работник польских спецслужб и гражданин Китая, который работал в китайской телекоммуникационной компании. Оба вели шпионскую деятельность в ущерб интересам Польши.

Предварительное производство по данному делу было возбуждено на основании уведомления руководителя Агентства внутренней безопасности о законном подозрении в совершении преступления шпионажа.

В отношении подозреваемого поляка были применены меры пресечения в виде залога имущества, запрета на выезд из страны и полицейского надзора. Второй обвиняемый временно арестован.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет.

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