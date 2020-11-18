Прем'єр Словенії підтримав Угорщину і Польщу, які заблокували бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримав критику, висловлену Польщею і Угорщиною, що наклали вето на бюджет ЄС через плани прив'язати фінансування до дотримання принципів верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Деякі політичні групи ... відкрито погрожують використовувати інструмент, помилково названий "верховенством права", щоб дисциплінувати окремі держави-члени ЄС більшістю голосів", - заявив Янша в листі президенту Європейської ради Шарлю Мішелю.

У понеділок Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права.

Хоча Словенія не приєдналася до них в накладенні вето, Янша заявив в листі, що політичному органу було б недоречно виносити рішення в суперечках з приводу верховенства права.

"Верховенство права" означає, що суперечки вирішуються незалежним судом, а не політичною більшістю в будь-якій іншій організації. Нам потрібні інститути ЄС, які не братимуть участі у внутрішньополітичних конфліктах держав-членів", - додав він.

Янша є близьким союзником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і підтримує його жорстку риторику щодо міграції.

Орбан пояснив рішення Угорщини ветувати бюджет ЄС тим, що передбачені ним зобов’язання нібито були пов’язані з прийомом мігрантів.