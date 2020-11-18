Премьер Словении поддержал Венгрию и Польшу, заблокировавших бюджет ЕС

Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал критику, высказанную Польшей и Венгрией, которые наложили вето на бюджет ЕС из-за планов привязать финансирование к соблюдению принципов верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Некоторые политические группы... открыто угрожают использовать инструмент, ошибочно названный "верховенством права", чтобы дисциплинировать отдельные государства-члены ЕС большинством голосов", - заявил Янша в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю.

В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права.

Хотя Словения не присоединилась к ним в наложении вето, Янша заявил в письме, что политическому органу было бы неуместно выносить решение в спорах по поводу верховенства права.

"Верховенство права" означает, что споры решаются независимым судом, а не политическим большинством в любой другой организации. Нам нужны институты ЕС, которые не будут участвовать во внутриполитических конфликтах государств-членов", - добавил он.

Янша является близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и поддерживает его жесткую риторику по миграции.

Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.