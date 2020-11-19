У Північній Ірландії затримали підозрюваного у скоєнні теракту у 1974 році 

Британська контртерористична поліція затримала підозрюваного у причетності до теракту в 1974 році у Бірмінгемі на тлі протистоянь у Північній Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Reuters та BBC.

Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався у двох пабах Бірмінгема - Mulberry Bush і Tavern in the Town - 21 листопада 1974 року. Тоді внаслідок вибуху загинула 21 людина та близько 180 отримали поранення. Цей теракт залишається найбільшим з тих, що були скоєні на території Британії на тлі подій у Північній Ірландії.

Вважається, що за нападом стояла Ірландська республіканська армія (IRA), але там не взяли на себе відповідальність.

Як повідомили у поліції, 65-річного підозрюваного затримали у нього вдома у Белфасті.

У 1975 році Британія помилково засудила за цей напад шістьох ірландців до довічного ув’язнення. Вони відсиділи 16 років, доки були реабілітовані і вийшли на волю у 1991 році, а поліція почала заново розслідувати теракт.

Протистояння у Північній Ірландії, відомі як The Troubles - між переважно католиками-націоналістами, які прагнули об’єднання з Ірландією, та переважно протестантами, які хотіли лишити Північну Ірландію у складі Британії - тривали 30 років та завершилися Угодою Страсної п’ятниці у 1998 році.

У конфлікті за увесь час загинуло близько 3600 осіб.