В Британии задержали подозреваемого в совершении теракта в 1974 году

В Британии контртеррористическая полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту 1974 года на фоне противостояния в Северной Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Reuters та BBC.

Нападение, в причастности к которому подозревают задержанного, произошло в двух пабах Бирмингема - Mulberry Bush и Tavern in the Town - 21 ноября 1974 года. Тогда в результате взрыва погиб 21 человек и около 180 получили ранения. Этот теракт остается крупнейшим из тех, что были совершены на территории Британии на фоне событий в Северной Ирландии.

Считается, что за нападением стояла Ирландская республиканская армия (IRA), но там не взяли на себя ответственность.

Как сообщили в полиции, 65-летнего подозреваемого задержали у него дома в Белфасте.

В 1975 году Великобритания ошибочно приговорила за это нападение шесть ирландцев к пожизненному заключению. Они отсидели 16 лет, пока были реабилитированы и вышли на свободу в 1991 году, а полиция начала заново расследовать теракт.

Противостояние в Северной Ирландии, известное как The Troubles - между преимущественно католиками-националистами, которые стремились к объединению с Ирландией, и преимущественно протестантами, которые хотели оставить Северную Ирландию в составе Великобритании, - продолжалось 30 лет и завершилось соглашением Страстной пятницы в 1998 году.

В конфликте за все время погибло около 3600 человек.