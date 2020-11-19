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Британія планує найбільші інвестиції у військо з часів холодної війни 

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Британія планує найбільші інвестиції у військо з часів холодної війни 

Четвер, 19 листопада 2020, 10:28

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у четвер оголосить про найбільші військові інвестиції в країні з моменту закінчення холодної війни.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі в парламенті в четвер Джонсон представить перші результати найбільшого за три десятиліття огляду зовнішньої політики і оборони. Він оголосить про виділення  додаткових 16,5 млрд фунтів для збройних сил протягом наступних чотирьох років. 

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Оборонний бюджет Британії зараз складає трохи менше ніж 42 мільярди фунтів на рік.

"Я прийняв це рішення у розпал пандемії, тому що захист королівства має бути на першому місці", - пояснив Джонсон у своїй  заяві, оприлюдненій напередодні виступу.

"Міжнародна ситуація небезпечніша і конкурентніша, ніж будь-коли з часів холодної війни, і Британія повинна бути вірна нашій історії і підтримувати наших союзників. Щоб домогтися цього, нам необхідно повсюдно розширити наші можливості", - додав він.

Уряд Британії заявив, що збільшення військових витрат зміцнить позицію Сполученого Королівства як найбільшого спонсора оборони в Європі і дозволить збільшити інвестиції в такі галузі, як кібернетика і космос.

Британія прагне визначити свою роль на світовій арені після виходу з Євросоюзу. Прем'єр-міністр Борис Джонсон хоче, аби країна відігравала провідну роль у новій ері глобального співробітництва і вільної торгівлі, підкріплену сучасними військовим і кібернетичним потенціалом.

Нагадаємо, Україна і Британія підписали угоду, яка передбачає переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

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