Британія планує найбільші інвестиції у військо з часів холодної війни 

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у четвер оголосить про найбільші військові інвестиції в країні з моменту закінчення холодної війни.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі в парламенті в четвер Джонсон представить перші результати найбільшого за три десятиліття огляду зовнішньої політики і оборони. Він оголосить про виділення додаткових 16,5 млрд фунтів для збройних сил протягом наступних чотирьох років.

Оборонний бюджет Британії зараз складає трохи менше ніж 42 мільярди фунтів на рік.

"Я прийняв це рішення у розпал пандемії, тому що захист королівства має бути на першому місці", - пояснив Джонсон у своїй заяві, оприлюдненій напередодні виступу.

"Міжнародна ситуація небезпечніша і конкурентніша, ніж будь-коли з часів холодної війни, і Британія повинна бути вірна нашій історії і підтримувати наших союзників. Щоб домогтися цього, нам необхідно повсюдно розширити наші можливості", - додав він.

Уряд Британії заявив, що збільшення військових витрат зміцнить позицію Сполученого Королівства як найбільшого спонсора оборони в Європі і дозволить збільшити інвестиції в такі галузі, як кібернетика і космос.

Британія прагне визначити свою роль на світовій арені після виходу з Євросоюзу. Прем'єр-міністр Борис Джонсон хоче, аби країна відігравала провідну роль у новій ері глобального співробітництва і вільної торгівлі, підкріплену сучасними військовим і кібернетичним потенціалом.

Нагадаємо, Україна і Британія підписали угоду, яка передбачає переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.