У Чехії на три тижні продовжили надзвичайний стан, уряд просив на місяць

Депутати парламенту Чехії затвердили продовження надзвичайного стану до 12 грудня, але не підтримали пропозицію уряду Андрія Бабіша про продовження до 20 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Рішення було прийнято з невеликою перевагою голосів - 54 з 103 депутатів проголосували "за".

Опозиція не погодилася на продовження надзвичайного стану на один місяць, як пропонував уряд. Вона зажадала його повного скасування або продовження тільки на тиждень або 14 днів.

На пленарному засіданні опозиція дорікала представникам уряду, зокрема, в тому, що вони досі не дозволили відновити роботу для роздрібних торговців. Вона також розкритикувала нове правило, що обмежує кількість людей в магазинах.

Без згоди депутатів дія надзвичайного стану припинилася б 20 листопада. В цілому надзвичайний стан в Чеській Республіці діє з 5 жовтня.

У Чехії за останню добу було зареєстровано 3736 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Це на 600 випадків менше, ніж в четвер минулого тижня.