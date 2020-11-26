Європарламент закликав ЄС запровадити жорсткі санкції проти Туреччини

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням дій Туреччини на Кіпрі і закликав ЄС до жорстких санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, прийнятій 631 голосом "за", 3 голосами "проти"і 59 утрималися, депутати Європарламенту засуджують незаконну діяльність Туреччини в передмісті Вароша міста Фамагуста і попереджають, що його часткове" відкриття " послаблює перспективи всеосяжного вирішення кіпрської проблеми, посилюючи розкол і закріплюючи постійний розділ острова.

"Стійке рішення щодо возз'єднання острова Кіпр і його народу може бути знайдено тільки шляхом діалогу, дипломатії і переговорів", - підкреслюють депутати Європарламенту.

Вони закликають Європейську Раду зберегти єдину позицію щодо незаконних дій Туреччини і ввести у відповідь жорсткі санкції.

У міру того як Туреччина все більше дистанціюється від європейських цінностей і стандартів, відносини між ЄС і Туреччиною знаходяться на історичному мінімумі, попереджає парламент.

"Її незаконні та односторонні військові дії в Східному Середземномор'ї зазіхають на суверенітет держав-членів ЄС Греції та Кіпру" - йдеться в повідомленні.

Турецька армія огородила Варошу відразу після вторгнення на Кіпр в 1974 році. Грекам-кіпріотам, які втекли з Вароші, не дозволили повернутися, і з забороною на публічний в'їзд Вароша фактично перетворилася на місто-привид.