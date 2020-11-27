Трамп покинет Белый дом, если Байдена утвердит Коллегия выборщиков

Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков официально утвердит Джо Байдена следующим президентом США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На вопрос, согласится ли он покинуть Белый дом, если проиграет голосования в коллегии, он ответил: "Конечно, я покину, конечно, и вы это знаете".

Однако он далее сказал, что "если они выберут Джо Байдена, то допустят ошибку", и предположил, что никогда не примет поражение.

"Будет очень трудно уступить, потому что мы знаем, что произошло массовое мошенничество", - сказал он.

Он не сказал, будет ли присутствовать на инаугурации Байдена.

По избирательной системе США избиратели напрямую не выбирают следующего президента. Вместо этого они голосуют за 538 выборщиков, число которых в каждом штате зависит от численности населения.

Выборщики почти всегда голосуют за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов в их штатах, и хотя некоторые могут игнорировать выбор избирателей, ни один результат никогда не изменялся таким образом.

Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования, а демократ Джо Байден должен принести присягу президента 20 января.

Байден получает 306 из необходимых 270 голосов выборщиков в Коллегии выборщиков, которая напрямую голосует за будущего президента, тогда как Дональд Трамп - 232.

Государственный департамент США уже начал переходный процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену.