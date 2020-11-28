У Франції після місячного локдауну відкрилися магазини

У Франції в суботу після місячного локдауну відкрилися магазини, що торгують другорядними товарами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Магазини, які торгують товарами не першої необхідності, такими як взуття, одяг та іграшки, відкрилися в рамках перших послаблень після введення загальнонаціонального локдауну, який почав діяти 30 жовтня і буде працювати до 15 грудня.

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Водночас бари і ресторани будуть закритими до 20 січня.

Уряд скоротив кількість людей, яким дозволено відвідувати магазини, що стало проблемою для невеликих торгових точок.

Багато власників малого бізнесу скаржилися, що їм важко працювати за новими правилами. Вони розповіли про низьку активність покупців, які відклали свої покупки до Чорної п'ятниці, яка була перенесена на тиждень на 4 грудня.

Мер Парижа Енн Ідальго планує провести переговори з роздрібними торговими організаціями про дозвіл їм відкриватися по неділях, щоб надолужити упущені продажі.

Уряд вже дозволив магазинам працювати до 21:00, щоб вони могли приймати більше клієнтів, незважаючи на обмежені можливості.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про послаблення низки коронавірусних обмежень завдяки покращенню ситуації с пандемією 25 листопада.