Макрон оголосив послаблення коронавірусних обмежень у Франції у три етапи

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про послаблення низки коронавірусних обмежень завдяки певному покращенню ситуації с пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Перший етап скасування обмежень почнеться 28 листопада. З цього дня зможуть відкритися усі магазини та книгарні, їм буде дозволено працювати до 21:00 за умови суворих гігієнічних протоколів.

З вихідних дозволяється гуляти і займатися спортом в радіусі 20 кілометрів від дому і по три години на день. На сьогодні дозволяється одну годину в радіусі одного кілометра.

З 15 грудня, коли почнеться другий етап, вже не повинно бути жодних суворих обмежень на вихід - але нічна комендантська година з 21:00 до 7:00 збережеться, окрім Різдвяної ночі на новорічної ночі. Якщо ситуація дозволить, тоді кінотеатри та театри можуть знову відкритися.

Бари та ресторани поки що не будуть працювати - їх відкриття планують лише з 20 січня в рамках третього етапу послаблень. Те сема стосується тренажерних залів.

З приводу Різдва Макрон сказав, що людям буде дозволено подорожувати між регіонами без дозволів, щоб відвідати родичів під час свят.

На думку президента, неможливо буде відкрити гірськолижні курорти до новорічних свят через високий ризик заражень коронавірусом.

Нагадаємо, у Франції 23 листопада повідомили про 4452 нових випадків зараження COVID-19 і це найнижчий щоденний показник з 28 вересня.