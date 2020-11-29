У Білорусі триває 113-й день протестів, затриманих вже щонайменш 60

У Мінську та багатьох інших містах Білорусі люди традиційно зібралися на акції, продовжуючи протест проти фальсифікації виборів та насильства силовиків щодо мирних демонстрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.BY.

У Мінську люди вийшли на вулиці у своїх мікрорайонах міста, іноді формуючи колони.

Силовики намагаються розганяти їх і затримують окремих протестувальників, але після цього люди збираються знову.

У деяких місцях поліція застосовувала сльозогінний газ. На відео розгону з мікрорайону Уруччя, надісланому місцевими мешканцями, чути звуки, схожі на постріли.

Вдень у Мінську закривали центральні станції, але надвечір вони вже відновили роботу.

За даними правозахисного центру "Вясна", на 15-20 було відомо про щонайменш 60 затриманих. Серед затриманих - член Координаційної ради опозиції Дмитро Крук.

Люди вийшли також у Бресті, Могилеві, Вітебську, Гродно, Жодіно, Дзержинську, Боровлянах.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

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