В Беларуси продолжается 113-й день протестов, задержанных уже как минимум 60
В Минске и многих других городах Беларуси люди традиционно собрались на акции, продолжая протест против фальсификации выборов и насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY.
В Минске люди вышли на улицы в своих микрорайонах города, иногда формируя колонны.
Силовики пытаются разгонять их и задерживают отдельных протестующих, но после этого люди собираются снова.
В некоторых местах полиция применяла слезоточивый газ. На видео разгона с микрорайона Уручье, снятом местными жителями, слышны звуки, похожие на выстрелы.
Днем в Минске закрывали центральные станции метро, но вечером они уже возобновили работу.
По данным правозащитного центра "Вясна", на 15-20 было известно о как минимум 60 задержанных. Среди задержанных - член Координационного совета оппозиции Дмитрий Крук.
Люди вышли также в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно, Жодино, Дзержинске, Боровлянах.
Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.
Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.
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