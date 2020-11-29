В Беларуси продолжается 113-й день протестов, задержанных уже как минимум 60

В Минске и многих других городах Беларуси люди традиционно собрались на акции, продолжая протест против фальсификации выборов и насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY.

В Минске люди вышли на улицы в своих микрорайонах города, иногда формируя колонны.

Силовики пытаются разгонять их и задерживают отдельных протестующих, но после этого люди собираются снова.

В некоторых местах полиция применяла слезоточивый газ. На видео разгона с микрорайона Уручье, снятом местными жителями, слышны звуки, похожие на выстрелы.

Днем в Минске закрывали центральные станции метро, но вечером они уже возобновили работу.

По данным правозащитного центра "Вясна", на 15-20 было известно о как минимум 60 задержанных. Среди задержанных - член Координационного совета оппозиции Дмитрий Крук.

Люди вышли также в Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно, Жодино, Дзержинске, Боровлянах.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

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