З термосами і вафлями: нідерландці спостерігають, як вагони метро знімають зі статуї кита

У нідерландському місті Спейкеніссе у передмісті Роттердама триває операція з вилучення вагонів метро, які внаслідок аварії зависли в десяти метрах над водою і не впали лише завдяки арт-об’єкту – скульптурі "Хвости китів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання Rijnmond.

Операція з підйому пошкодженого вагону метро, який "спочиває" на хвості кита з ночі неділі почалася зранку у вівторок.

Вагон повільно піднімуть з допомогою крана. Щоб зробити це можливим, була засипана канава і розчищені дерева. Також були евакуйовані два будинки.

Озброївшись термосом і пачкою вафель з сиропом, двоє чоловіків сидять на складаних стільцях, спостерігаючи за незвичним видовищем. І вони не поодинокі – до них приєдналися інші місцеві жителі.

фото Rijnmond

"Так, ви повинні було добре підготуватися. Тому що, звичайно, це займе деякий час. У мене є кава, чай і вафлі. На певний час цього вистачить" - розповідає один з чоловіків.

"Нам тут доже добре сидіти - зі сміхом каже його сусід. - Трохи холоднувато, але стає краще. Це трохи схоже на очікування Санта-Клауса".

Оскільки підготовка до зняття вагонів досить тривала, дехто не втрачає часу дарма і працює з ноутбуком.

"Те, що світові новини відбуваються тут і ви живете поряд з ними означає, що слід іти і дивитися" - каже ще один глядач.

Втім, як зазначається, своєю присутністю чоловіки суперечать коронавірусним рекомендаціям. Місцева влада закликала людей не приходити і не дивитися на "видовище".

Нагадаємо, в ніч на понеділок в нідерландському місті Спейкеніссе, що є частиною агломерації Роттердама, потяг метро виїхав за межі захисного бар’єра станції і завис над водою на елементі скульптури кита.

Машиністу вдалося самостійно вибратися з метро, пасажирів у потязі не було.

Зображення вагона, що завис над водою облетіли весь світ.

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