С термосами и вафлями: нидерландцы наблюдают, как вагоны метро снимают со статуи кита

В нидерландском городе Спейкениссе в пригороде Роттердама продолжается операция по подъему вагонов метро, которые в результате аварии зависли в десяти метрах над водой и не упали лишь благодаря арт-объекту – скульптуре "Хвосты китов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание Rijnmond.

Операция по подъему поврежденного вагона метро, который "покоится" на хвосте кита с ночи воскресенья началась утром во вторник.

Вагон медленно поднимут с помощью крана. Чтобы сделать это возможным, была засыпана канава и расчищены деревья. Также были эвакуированы два дома.

Вооружившись термосом и пачкой вафель с сиропом, двое мужчин сидят на складных стульях, наблюдая за необычным зрелищем. И они не единичны – к ним присоединились другие местные жители.

"Да, надо было хорошо подготовиться. Потому что, конечно, это займет некоторое время. У меня есть кофе, чай и вафли. На определенное время этого хватит" - рассказывает один из мужчин.

"Нам здесь доже хорошо сидеть-со смехом говорит его сосед. - Немного холодновато, но становится лучше. Это немного похоже на ожидание Санта-Клауса".

Поскольку подготовка к снятию вагонов достаточно длительная, кое-кто не теряет времени даром и работает с ноутбуком.

"То, что мировые новости происходят здесь и вы живете рядом с ними означает, что следует идти и смотреть" - говорит еще один зритель.

Впрочем, как отмечается, своим присутствием мужчины противоречат коронавирусным рекомендациям. Местные власти призвали людей не приходить и не смотреть на "зрелище".

Напомним, в ночь на понедельник в нидерландском городе Спейкениссе, что является частью агломерации Роттердама, поезд метро выехал за пределы защитного барьера станции и завис над водой на элементе скульптуры кита.

Машинисту удалось самостоятельно выбраться из метро, пассажиров в поезде не было.

Изображения вагона, зависшего над водой, облетели весь мир.