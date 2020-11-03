Суд у справі МН17 заслухав відеозапис свідчень обвинуваченого росіянина

У Нідерландах під час судового засідання у справі МН17 суд заслухав відеозапис зустрічі з адвокатами у Росії одного з чотирьох обвинувачених, колишнього співробітника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

Пулатов ще раз заявив, що не визнає себе винним у збитті літака рейсу МН17 над Донецькою областю.

Олег Пулатов та його нідерландський адвокат (кадр з відеозапису)

За його словами, у день трагедії він нібито займався новою технікою, яка прибула до бойовиків. Водночас Пулатов підтвердив, що у записах перехоплень розмов бойовиків у день, коли над окупованим Донбасом був збитий літак, є його голос.

Також Пулатов поскаржився, що через звинувачення у справі МН17, він не може влаштуватися на роботу, вільно пересуватися, а також йому "набридають запитаннями" щодо його участі у справі.

Сторона обвинувачення попросила надати повну версію відео для ознайомлення.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених: трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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