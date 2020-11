Прем’єр Словенії, звідки родом перша леді США, привітав Трампа з перемогою

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша вже привітав Дональда Трампа з перемогою у президентських виборах у США, хоча підрахунок голосів ще триває.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цілком ясно, що американський народ обрав Дональда Трампа та Майка Пенса ще на 4 роки. Більше затримок і фактів заперечення від мейнстрімових ЗМІ додають до остаточного тріумфу президента. Вітаю республіканську партію з сильними результатами по всій країні" - написав Янша у Twitter.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF