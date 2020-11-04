Прем’єр Словенії, звідки родом перша леді США, привітав Трампа з перемогою
Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша вже привітав Дональда Трампа з перемогою у президентських виборах у США, хоча підрахунок голосів ще триває.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Цілком ясно, що американський народ обрав Дональда Трампа та Майка Пенса ще на 4 роки. Більше затримок і фактів заперечення від мейнстрімових ЗМІ додають до остаточного тріумфу президента. Вітаю республіканську партію з сильними результатами по всій країні" - написав Янша у Twitter.
It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations @GOP for strong results across the #US @idualliance pic.twitter.com/vzSwt9TBeF— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020
Варто зазначити, що Словенія є батьківщиною першої леді Меланії Трамп.
Раніше Янез Янша публічно підтримав Дональда Трампа перед виборами президента США.
Примітно, що Янша є лідером Демократичної партії Словенії. Як відомо, Трамп є республіканцем.
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