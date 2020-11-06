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Секретна служба США посилила безпеку Байдена в очікуванні його перемоги - ЗМІ 

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:48

До міста Вілмінгтон у штаті Делавер в очікуванні потенційної перемоги Джо Байдена на виборах президента США було відправлено більше агентів Секретної служби країни, у завдання якої входить охорона глави держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо CNN від власних джерел. 

Додаткові агенти Секретної служби були відправлені у четвер в Делавер, де перебуває Джо Байден, повідомили телеканалу два джерела.

Також вжито додаткових заходів безпеки повітряного простору, повідомило джерело, знайоме з протоколами Секретної служби.

За словами джерела, посилення безпеки потенційного переможця зазвичай відбувається в ніч виборів, але Секретна служба діє обережно, оскільки агентство не хоче, щоб сприймалось, наче воно приймає рішення щодо виборів. 

Нагадаємо, у четвер Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа у Джорджії, що робить майже певною його перемогу на виборах 46-го президента США.

Крім того, завершується підрахунок у Пенсильванії (20 виборників), де за наявними прогнозами Байден також вийде на перше місце із твердою перевагою над Трампом.

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Вибори в США Байден
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