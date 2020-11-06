Секретная служба США усилила безопасность Байдена в ожидании его победы - СМИ

В город Уилмингтон в штате Делавэр в ожидании потенциальной победы Джо Байдена на выборах президента США было отправлено больше агентов Секретной службы страны, в задачу которой входит охрана главы государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно CNN от собственных источников.

Дополнительные агенты Секретной службы были отправлены в четверг в Делавэр, где находится Джо Байден, сообщили телеканалу два источника.

Также приняты дополнительные меры безопасности воздушного пространства, сообщил источник, знакомый с протоколами Секретной службы.

По словам источника, усиление безопасности потенциального победителя обычно происходит в ночь выборов, но Секретная служба действует осторожно, поскольку агентство не хочет, чтобы воспринималось, как оно принимает решения по выборам.

Напомним, в четверг Байден обошел действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает почти определенной его победу на выборах 46-го президента США.

Кроме того, завершается подсчет в Пенсильвании (20 выборщиков), где по имеющимся прогнозам Байден также выйдет на первое место с твердым преимуществом над Трампом.