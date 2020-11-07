У Білорусі офіційно відкрили першу в країні АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відкрив першу в країні атомну електростанцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на новинний портал TUT.by.

"Все так буденно, так ніби метро побудували. Історичний момент: країна стає ядерною державою", - заявив Лукашенко.

За чотири дні до офіційного відкриття Білоруська АЕС почала подавати електроенергію в енергетичну систему країни. Литва відразу заявила про припинення поставок електроенергії з Білорусі.

Перший енергоблок білоруської атомної електростанції вийшов на потужність 400 МВт. Реактор першого енергоблоку працює на потужності 40%. Відповідно до програм випробувань потужність енергоблоку буде поетапно підвищуватися до проектної-1190 МВт. Введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку планується в першому кварталі 2021 року.

Будівництво електростанції викликає різку критику екологічних активістів, більша частина території країни заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі. Проти будівництва так само виступала Литва, електростанція знаходиться приблизно в 50 кілометрах від столиці країни Вільнюса.