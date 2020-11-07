В Беларуси официально открыли первую в стране АЭС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыл первую в стране атомную электростанцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новостной портал TUT.by.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент: страна становится ядерной державой", - заявил Лукашенко.

За четыре дня до официального открытия Белорусская АЭС начала подавать электроэнергию в энергетическую систему страны. Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.

Первый энергоблок белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной-1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Строительство электростанции вызывает резкую критику экологических активистов, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Против строительства так же выступала Литва, электростанция находится примерно в 50 километрах от столицы страны Вильнюса.