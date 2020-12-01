Вперше регулярний авіарейс з'єднав столиці України та Чорногорії

В Подгориці 1 грудня приземлився перший в історії регулярний рейс, який з'єднав столиці України та Чорногорії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Із Києва до Чорногорії прибув літак Embraer 145 авіакомпанії Windrose, яка виконуватиме авіарейси двічі на тиждень - у вівторок та суботу. Цей розклад польотів діятиме до останнього тижня березня.

Майже всі місця на борту були заповнені: 40 пасажирів прибули з України, в Україну вирушили 45.

"Підтверджено, що літаки на маршруті Київ-Подгориця вже заповнені на наступні два тижні, і оскільки після цього настають різдвяно-новорічні свята, ми сподіваємось, що ця лінія значно покращить динаміку повітряного руху та туризму в Чорногорії", - заявила PR-менеджер "Аеропортів Чорногорії" Марина Мікетич Ніколіч.

Представник Національної туристичної організації Ніна Вукчевич сказала, що інтерес українців до відпочинку в Чорногорії не згасає у зимовий сезон, і що організація продовжує промо-акції на українському ринку.

Тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії Наталія Фіялка підкреслила, що перші регулярні рейси в історії відносин між двома країнами є позитивним кроком вперед як для дипломатії, так і для туризму та економіки.