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Київ і Скоп’є вперше з’єднає пряме авіасполучення

Четвер, 26 листопада 2020, 13:14

З 6 грудня вперше між Києвом та столицею Північної Македонії Скоп’є почне діяти пряме авіасполучення. 

Про це у Facebook повідомило посольство України у Північній Македонії, пише "Європейська правда".

Польоти здійснюватиме українська авіакомпанія Windrose. На сайті вже доступні квитки в обидва напрямки. 

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У посольстві підкреслили, що наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці, зокрема, посиленню бізнесових зв’язків та розвитку туризму в двох країнах.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року набула чинності угода між Україною та Північною Македонію про безвізовий режим.

Угодою передбачені безвізові подорожі з біометричними закордонними паспортами для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів), скасування довгострокових віз для перебування понад 90 днів з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї та/або імміграції, а також безкоштовне оформлення інших категорій довгострокових віз.

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